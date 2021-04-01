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- Tekirdağ'daki şüpheli araçtan 494 kaçak telefon çıktı
Tekirdağ'daki şüpheli araçtan 494 kaçak telefon çıktı
Polisin şüphe üzerine durdurduğu bir aracın içerisinde, 494 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
- DHA
- 01.04.2021 - 17:37
- Güncelleme : 01.04.2021 - 17:42
Ülke genelinde ekiplerin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte müşterek çalışma yürüttü.
Çalışmada, Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı.
494 GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFON YAKALANDI
Aramada, 494 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.