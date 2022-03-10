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    Tekirdağ'daki sürücü, evin demir kapısına çarptı

    Sürücünün evinin önüne geldiği sırada kullandığı araç, demir kapıya çarptı.
    • AA
    • 10.03.2022 - 09:36
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    Tekirdağ'daki sürücü, evin demir kapısına çarptı

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 53 yaşındaki Mustafa Aldırmaz, 59 NC 486 plakalı otomobiliyle Yeni Mahalle'deki evinin önüne geldi.

    O esnada sürücünün sırada kullandığı araç, demir kapıya çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

    TEDAVİYE ALINDI

    Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

    FRENİ BOŞALDI

    Kazanın otomobilin freninin boşalması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

    Tekirdağ daki sürücü, evin demir kapısına çarptı #1

    Tekirdağ daki sürücü, evin demir kapısına çarptı #2


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