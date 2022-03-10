- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tekirdağ'daki sürücü, evin demir kapısına çarptı
Tekirdağ'daki sürücü, evin demir kapısına çarptı
Sürücünün evinin önüne geldiği sırada kullandığı araç, demir kapıya çarptı.
- AA
- 10.03.2022 - 09:36
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 53 yaşındaki Mustafa Aldırmaz, 59 NC 486 plakalı otomobiliyle Yeni Mahalle'deki evinin önüne geldi.
O esnada sürücünün sırada kullandığı araç, demir kapıya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
TEDAVİYE ALINDI
Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.
FRENİ BOŞALDI
Kazanın otomobilin freninin boşalması sonucu meydana geldiği iddia edildi.