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    Tekirdağ'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

    Otomobilin park halindeki araca arkadan çarpması sonucu, otoyol savaş alanına döndü. Kaza sonucunda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 14.12.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 10:19
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    Tekirdağ'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

    Tekirdağ'da korkunç bir kaza yaşandı.

    Muratlı-Tekirdağ karayolu Yeşilsırt Mahallesi’nde İnciröbekleri mevkiinde ilerleyen Veysel Ç. idaresindeki 59 ABG 608 plakalı otomobil, yolun emniyet şeridinde park halinde bulunan Güven Y.’ye ait 22 DK 603 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    4 kişi yaralandı

    Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Veysel Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

    Yaralılardan 2’si kendi imkanları ile hastaneye giderken, diğer 2 yaralı ise ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

    Araçlar hurdaya döndü

    Araçlar kullanılamaz hale gelirken, yangın çıkma ihtimali üzerine olay mahalline iki itfaiye aracı da sevk edildi.

    Tekirdağ'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı ViDEO

    Tekirdağ daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı #1

    Tekirdağ daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı #2

    Tekirdağ daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı #3


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