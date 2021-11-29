Tekirdağ'daki vatandaş yolda kalan sürücüye yardım ettiğine pişman oldu

Kapaklı ilçesinde kontrolünü kaybederek kuma saplanan sürücü, geceyi aracında geçirdi. Sabah vatandaşların yardımıyla yola devam eden sürücünün, mahalleden akü çaldığı tespit edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ticari aracıyla seyreden sürücü, kontrolünü kaybederek yol dışına çıktı.

Sürücü, son anda yaptığı frenle bir bahçenin istinat duvarına çarpmaktan kurtuldu.

GECEYİ ARACINDA GEÇİRDİ

Yolun dışına çıkarak kuma sağlanan aracında geceyi geçiren sürücü, sabah köylülerin yardımı ile kumdan çıkarılıp yoluna devam etti.

Aynı gece, mahalledeki bir otomobilin aküsünün çalındığı fark edildi.

MAHALLEDEN AKÜ ÇALDI

Mahalle muhtarının güvenlik kamerasını izlemesiyle, gerçekler gün yüzüne çıktı.

Kamera görüntülerinde, aracıyla kuma saplanan vatandaşın aküyü çalmış olduğu belirlendi.

ŞAHISTAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Mağdur köylü, henüz kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre sürücünün gece alkollü olduğu ve yürümekte zorluk çektiği görüldü.