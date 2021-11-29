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- Tekirdağ'daki vatandaş yolda kalan sürücüye yardım ettiğine pişman oldu
Tekirdağ'daki vatandaş yolda kalan sürücüye yardım ettiğine pişman oldu
- İHA
- 29.11.2021 - 12:37
- Güncelleme : 29.11.2021 - 12:43
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ticari aracıyla seyreden sürücü, kontrolünü kaybederek yol dışına çıktı.
Sürücü, son anda yaptığı frenle bir bahçenin istinat duvarına çarpmaktan kurtuldu.
GECEYİ ARACINDA GEÇİRDİ
Yolun dışına çıkarak kuma sağlanan aracında geceyi geçiren sürücü, sabah köylülerin yardımı ile kumdan çıkarılıp yoluna devam etti.
Aynı gece, mahalledeki bir otomobilin aküsünün çalındığı fark edildi.
MAHALLEDEN AKÜ ÇALDI
Mahalle muhtarının güvenlik kamerasını izlemesiyle, gerçekler gün yüzüne çıktı.
Kamera görüntülerinde, aracıyla kuma saplanan vatandaşın aküyü çalmış olduğu belirlendi.
ŞAHISTAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Mağdur köylü, henüz kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu.
Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre sürücünün gece alkollü olduğu ve yürümekte zorluk çektiği görüldü.