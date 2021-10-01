Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

FETÖ üyeliğinden yargılamaları devam eden 5 sanık, yasa dışı yollarla kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup FETÖ üyesinin Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçacağı ihbarı üzeriene harekete geçti.

Ekipler takibe aldıkları aracı durdurarak 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin haklarında yakalama akararı olduğu tespit edildi.

FETÖ NEDENİ İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİLER

Eski astsubaylar Y.S., İ.Y. ve F.A., eski askeri okul öğrencisi Z.K. ve eski öğretmen M.K. olduğu anlaşılan şahısların, meslekten 'FETÖ üyeliği' nedeniyle ihraç edildikleri ve tutuksuz yargılandıkları belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan aramada ise Edirne'den Meriç Nehri'ni geçmek için kullanılacağı belirtilen lastik şişme bot, kürek ve pompa ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





















