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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

    FETÖ üyeliğinden yargılamaları devam eden 5 sanık, yasa dışı yollarla kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi.
    • DHA
    • 01.10.2021 - 18:01
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup FETÖ üyesinin Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçacağı ihbarı üzeriene harekete geçti.

    Ekipler takibe aldıkları aracı durdurarak 5 kişiyi gözaltına aldı.

    Yakalanan şüphelilerin haklarında yakalama akararı olduğu tespit edildi.

    FETÖ NEDENİ İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİLER

    Eski astsubaylar Y.S., İ.Y. ve F.A., eski askeri okul öğrencisi Z.K. ve eski öğretmen M.K. olduğu anlaşılan şahısların, meslekten 'FETÖ üyeliği' nedeniyle ihraç edildikleri ve tutuksuz yargılandıkları belirtildi.

    Yunanistan a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Yapılan aramada ise Edirne'den Meriç Nehri'ni geçmek için kullanılacağı belirtilen lastik şişme bot, kürek ve pompa ele geçirildi.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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