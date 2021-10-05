Tekirdağ'da çocuğunun gözü önünde boşandığı eşini öldürdü

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisinden boşanan eski eşini, kızını okula götürürken öldüren ardından da boşanma davasında şahitlik yaptığı belirtilen komşusunu yaralayan zanlı, kaçtı.

Ayşe Aksu (43), kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Remzi Aksu'dan (44) boşanıp, 3 çocuğunu da yanına alarak Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi’nde başka bir eve taşındı.

İlçede boya, badana işleri uğraşan Remzi Aksu, dün sabah, takip ettiği Ayşe Aksu’nun oturduğu binanın önüne gitti.

Bir süre sonra Ayşe Aksu, kızını okula götürmek için evden çıktı.

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU

Tabancasını çeken Remzi Aksu, Ayşe Aksu’ya kızlarının gözü önünde peş peşe ateş etti.

Vücuduna 2 kurşun isabet eden Ayşe Aksu kanları içinde yere yığılırken, Remzi Aksu ise motosikletle kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ayşe Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Aksu’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

KOMŞUSUNU YARALADI

Olayın ardından Remzi Aksu, bu kez boşanma davalarında şahitlik yaptığı belirtilen komşusu Volkan A.'nın İstasyon Mahallesi Yazgan Sokak’taki evine gitti.

Zemin kat pencerenin camını çekiçle kırarak içeri giren Aksu, eşi ve 2 çocuğuyla evde bulunan Volkan A.'yı tabanca ile sırtından vurarak yaraladı.

KOMŞUSUNUN EŞİNİ DE ÇEKİÇLE YARALAYIP, KAÇTI

Yaşanan arbedede Remzi Aksu, Volkan A.'nın eşi Fatma A.'yı da çekiçle yaraladıktan sonra kaçtı. Volkan A. ile eşi Fatma A., Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, Remzi Aksu'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.