Tekne, Galata Körprüsü'ne çarptı: Arabalar geçerken makas kırıldı Yanlış yerden ilerleyen tekne, köprüye takıldı. Yaşanan kaza anında köprünün sallandığı aktarıldı.

DHA

Galata Köprüsü'nde panik anları yaşandı.

Boğaz'dan Haliç'e ilerleyen tur teknesi, Galata Köprüsü altından geçerken tentesi köprüye katıldı.

Tekne, parçaları denize düşerken seyrine devam etti.

Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Galata Köprüsü'ne balık tutmak için gelenler olay sırasında köprünün sallandığına dikkat çekerek, kaptanın köprü altına yanlışlıkla girdiğini iddia etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, hasar alan tekne Eminönü'ne yanaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın olayla ilgili tutanak tuttuğu öğrenildi.

"Yanlış girdi"

Balık tutmak için köprüde olan Ahmet Başaran, "Yanlış girdi, onların giriş çıkışları ortadan. O küçük teknelerin geçtiği yerlerden geçti. Galiba kaptanı acemi veya artık ne olduğunu bilemeyiz. Yanlış girdi, üst çatı komple gitti. Kaza oldu burada da arabanın makasları fırladı. Köprü koptu. Korktuk. Yanlış girdi, onların nereden geçeceği milimetrik ölçülü nereden geçeceği yani. Yanlış girdiği için çatı gitti. Panik olduk, fırladık gördük. Üst kısmı gitti, insan yoktu Allah'tan" diye konuştu.

"Arabalar geçerken makas kırıldı"

Balık tutmaya gelen İsmail Ergün ise şöyle devam etti;