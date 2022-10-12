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    Teknik servis elemanı gibi davranıp dolandırıcılık yaptılar

    Teknik servis elemanı olduklarını öne sürerek vatandaşların teknolojik aletlerini alıp bir daha getirmeyen 2 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.
    • 12.10.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 17:25
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    Teknik servis elemanı gibi davranıp dolandırıcılık yaptılar

    Kırklareli’nde iki şüpheli kendilerini teknik servis elamanı olarak tanıtıp vatandaşların sorun yaratan teknolojik aletleri ve eşyalarını alıp geri getirmedi.

    Geliştirmiş oldukları bu dolandırıcılık yöntemiyle dolandırılan birçok mağdurun ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin çalışmaları sonucu, şüphelilerden O.K. Akalar Mahallesi Namazgâh Caddesi'nde olduğu tespit edilmesi üzerine yakalandı.

    Şüphelilerden T.S. ise Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahalesi'nde yakalandı.

    Üzerinden farklı kimlik çıktı

    Dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan O.K.'nin GBT sorgusunda sahtecilik suçundan arandığı ortaya çıktı.

    O.K.'ye yapılan kaba üst aramasında kendisine ait olmayan bir kimlik kartı bulundu.

    Hakkında 2 yakalama kararı olduğu tespit edildi

    Dolandırıcılardan T.S’nin ise 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından hakkında 2 yakalama kararı olduğu tespit edildi.

    İHA'nın haberine göre, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Teknik servis elemanı gibi davranıp dolandırıcılık yaptılar #1


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