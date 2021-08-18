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    Telef olmuş kedi ve köpekler İBB barınağında toplu mezara konuldu

    Telef olmuş kedi ve köpekler İBB barınağında toplu mezara konuldu

    İBB’ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü.
    • İHA
    • 18.08.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 12:17
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınlarında yaşayanlar, aldıkları kötü kokudan rahatsız oldu.

    Kokunun geldiği yere doğru takibe başlayan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü.

    TELEF OLAN HAYVANLARI YA YAKTILAR YA DA ÇUKURDA ÇÜRÜMEYE BIRAKTILAR

    Telef olmuş onlarca kedi ve köpeğin bedeniyle karşılaşan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    İddiaya göre, İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı’nda Anadolu Yakası'nın çeşitli yerlerinden gelen ve telef olan köpeklerin cesetlerinin bazıları poşetlere konularak yakılırken, bazıları da bakımevinin bahçesinde açılan çukurda çürümeye bırakıldı.

    Telef olmuş kedi ve köpekler İBB barınağında toplu mezara konuldu ViDEO

    Telef olmuş kedi ve köpekler İBB barınağında toplu mezara konuldu #1

    SİNEK VE BÖCEKLER DE ÜRÜYOR

    Çukurda çürümeye başlayan hayvan cesetleri çevreye kötü koku yayarken, aynı zamanda çok sayıda sinek ve böceğin üremesine de neden oldu.

    Çevre sakinleri, kötü kokudan rahatsız oldukları kadar sağlıkları açısından da endişeli olduklarını belirtti.

    Telef olmuş kedi ve köpekler İBB barınağında toplu mezara konuldu #2

    Telef olmuş kedi ve köpekler İBB barınağında toplu mezara konuldu #3

    Telef olmuş kedi ve köpekler İBB barınağında toplu mezara konuldu #4

    Telef olmuş kedi ve köpekler İBB barınağında toplu mezara konuldu #5

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