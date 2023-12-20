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Telefon dolandırıcıları bu kez Bursa'da... Emekli kadının tüm varlığını alıp kaçtılar

Telefon dolandırıcıları bu kez Bursa'da... Emekli kadının tüm varlığını alıp kaçtılar Aradıkları kadına kendilerini polis olarak tanıtarak 600 bin liralık ziynet eşyası ve nakit parayı çalan 2 dolandırıcı, polis ekipleri tarafından paketlendi.