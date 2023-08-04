Telefon dolandırıcılarının son yalanı: Ceza ödemenizin son günü Konya'da kasap Ahmet Koçer, cep telefonuna gelen mesajdaki linki tıklayınca 'Yasa dışı bahis oynama' suçundan hakkında 18 bin TL cezası bulunduğu belirtilen mahkemenin gerekçeli kararını gördü. Ardından ödeme yapılacağı sayfaya yönlendirilen Koçer, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

DHA

Türkiye genelinde telefon dolandırıcılarına yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Yapılan uyarılar ve haberlerin ardından sahte polis ve sahte savcı numaralarına karşı vatandaşlarda bilinç oluştu.

Bu numaraların tutmaması üzerine telefon dolandırıcıları yeni bir yol izlemeye başladı.

Yasa dışı yollardan elde edilen telefon numaralarına önce "Ceza dosyanızın son günüdür, mağdur olmamak için kontrol ediniz" korkusuyla mesaj atılıyor ve ödeme sayfasına yönlendiriliyor..

Bunun bir örneği Konya'da yaşandı.

"Ceza dosyanızın son günü" mesajı

Kasap Ahmet Koçer, cep telefonuna 24 Temmuz'da gelen mesajdaki, 'Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz' yazısını okuyunca şoke oldu.

Koçer, hakkında ceza işlemi olmadığı için panikleyip, mesajdaki linki tıkladı.

Mahkeme kararını görünce şaşırdı, avukatı uyardı

Bu kez karşısına, Antalya 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi yazılı 'Yasa dışı bahis oynama' suçundan hakkında 18 bin TL ceza bulunduğu belirtilen mahkemenin gerekçeli kararı belgesini gördü.

Belgede dava tarihi, hakim isimleri, suçun işleniş şekli ve karara ilişkin gerekçelerinin anlatıldığını görünce avukatı Asiye Tuğçe Çakır'ı arayıp, hiç bahis oynamadığını belirterek durumu anlattı.

Avukat Çakır'ın, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu belirttiği Koçer, avukatın uyarısı üzerine mesajı sildi.

"Avukatım uyarmasaydı belki parayı ödeyebilirdim"

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Koçer, hayatında hiç bahis veya benzeri oyunlar oynamamasına rağmen, eğer avukatı uyarmasa paniğe kapılıp, istenilen 18 bin lirayı ödeyebileceğini anlattı. Koçer, yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi:

Bana SMS yoluyla bir link geldi. Merak edip linke tıkladığımda karşıma bir mahkeme kararı çıktı. Bu kararı avukatıma gönderdim. Avukatım ise linke tıklamamam gerektiğini söyledi. Merakımdan tıkladığım bu link, önce karşıma bir mahkeme kararı, daha sonra ise otomatik olarak beni ödeme sayfasına yönlendirdi.



Daha fazla devamını getirmeden sayfadan çıktım. Avukatım bana tekrar bu tarz olay başıma geldiği takdirde linke tıklamamamı, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyledi. Vatandaşlarımızın başına böyle bir şey geldiğinde ise linke tıklamamalarını ve bilen bir kişiye danışmalarını tavsiye ediyorum.

Avukat: Güya mahkemeden alınmış gerekçeli kararı sunuyor

Avukat Asiye Tuğçe Çakır, kişilerin haklarında açılan davaların tamamını UYAP Vatandaş Portal'dan görebileceğini ya da avukatlarıyla iletişime geçmenin sağlıklı olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: