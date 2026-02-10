Telegram’daki uyuşturucu ağlarına darbe: 69 grup kapatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen kapsamlı soruşturmada, uyuşturucu madde ticaretinin Telegram uygulaması üzerinden organize edildiği belirlendi. Güvenlik birimleri, şifreli mesajlaşma ve kapalı gruplar aracılığıyla yapılan yasa dışı faaliyetleri teknik ve fiziki takiple ortaya çıkardı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON: 69 TELEGRAM GRUBU KAPATILDI

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edilen 69 Telegram grubunun kapatılması sağlandı. Grupların, alıcı ve satıcılar arasında iletişim kurmak ve madde teminini organize etmek amacıyla kullanıldığı öğrenildi.

Yetkililer, dijital mecralarda yürütülen uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, soruşturma kapsamında yeni tespit ve işlemlerin devam ettiği bildirildi.