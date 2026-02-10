Telegram’daki uyuşturucu ağlarına darbe: 69 grup kapatıldı

- İstanbul'da Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 69 grup kapatıldı.
- Yetkililer, soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin devam edeceğini belirtti.
- Uyuşturucu ticaretine karşı dijital mecralarda mücadelenin süreceği açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen kapsamlı soruşturmada, uyuşturucu madde ticaretinin Telegram uygulaması üzerinden organize edildiği belirlendi. Güvenlik birimleri, şifreli mesajlaşma ve kapalı gruplar aracılığıyla yapılan yasa dışı faaliyetleri teknik ve fiziki takiple ortaya çıkardı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON: 69 TELEGRAM GRUBU KAPATILDI
Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edilen 69 Telegram grubunun kapatılması sağlandı. Grupların, alıcı ve satıcılar arasında iletişim kurmak ve madde teminini organize etmek amacıyla kullanıldığı öğrenildi.
Yetkililer, dijital mecralarda yürütülen uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, soruşturma kapsamında yeni tespit ve işlemlerin devam ettiği bildirildi.