TEM Otoyolu'nda 7 araç kazaya karıştı

İHA
Bayram tatili sona ererken dönüş yolunda kazalar yaşanıyor.
Kaza bu kez TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2’nci viyadük mevkiinde meydana geldi.
7 araç kazaya karıştı
Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 7 araç zincirleme kazaya karıştı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Kaza sebebiyle yolun 2 şeridi de bir süre trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekipler kontrollü şekilde trafik akışını sağladı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılıyor.