TEM Otoyolu'nda 7 araç kazaya karıştı
İHA

Bayram tatili sona ererken dönüş yolunda kazalar yaşanıyor.

bu kez Otoyolu’nun Dağı Tüneli çıkışındaki 2’nci viyadük mevkiinde meydana geldi.

7 araç kazaya karıştı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 7 araç zincirleme kazaya karıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Kaza sebebiyle yolun 2 şeridi de bir süre trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler kontrollü şekilde trafik akışını sağladı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılıyor.

TEM Otoyolu'nda 7 araç kazaya karıştı