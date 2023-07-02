TEM Otoyolu'nda 7 araç kazaya karıştı Otoyolun Bolu geçişinde 7 aracın zincirleme kazaya karışması neticesinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İHA

Bayram tatili sona ererken dönüş yolunda kazalar yaşanıyor.

Kaza bu kez TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2’nci viyadük mevkiinde meydana geldi.

7 araç kazaya karıştı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 7 araç zincirleme kazaya karıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Kaza sebebiyle yolun 2 şeridi de bir süre trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler kontrollü şekilde trafik akışını sağladı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılıyor.