TEM Otoyolunda can pazarı: 12 kişi yaralandı Otoyoldaki iki otomobil ve bir otobüsün çarpışması sonucu feci yaşandı. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Düzce'de can pazarı yaşandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 41 AFR 430 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 34 UT 9377 plakalı otomobile ve İstanbul’dan Ağrı’ya yolcu taşıyan 34 VSG 04 plakalı Mercedes marka otobüs kazaya karıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi sıkışırken, bölgeye çağrılan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan vatandaşları bulunduğu yerden çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada her iki otomobilde bulunan 4’ü çocuk 9 kişi ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle Ankara istikameti uzun bir süre tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ağaç gölgesinde bekledi

Kazada yaralanan küçük çocukları itfaiye ekipleri kucaklarına alarak ambulansa taşıdılar. Kazaya karışan otobüste bulunan yolcular ise araçtan inerek yol kenarında bulunan ağaçların gölgesinde beklediler.