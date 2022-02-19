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    TEM Otoyolu'nda Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı

    Beykoz TEM Otoyolu Kavacık istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon başında uyuyakalınca önündeki cipe çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 08:14
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    TEM Otoyolu'nda Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı

    TEM Otoyolu Beykoz Kavacık istikametinde 34 HE 3321 plakalı otomobilin sürücüsü Görkem Kaya, TEM Otoyolu Kavacık istikametinde seyir halindeyken direksiyon başında uyuyakaldı.

    ÇARPTIĞI CİPİN SÜRÜCÜSÜ ARACINDA SIKIŞTI

    Uyuyan sürücü aynı istikamette seyir halinde olan Doğan Zengin kontrolündeki 34 MUJ 68 plakalı gri renk cipe çarparak kazaya sebep oldu. Çarpmanın etkisiyle yan yatan cip sürücüsü Doğan Zengin araçta sıkışarak yaralandı.

    TEM Otoyolu nda Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı #1

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Doğan Zengin’i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

    TEM Otoyolu nda Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı #2

    TEM Otoyolu nda Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı #3

    TEM Otoyolu nda Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı #4

    TEM Otoyolu nda Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı #5

    TEM Otoyolu nda Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı #6


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