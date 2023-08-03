Tem Otoyolu'nda ilerleyen araç alev topuna döndü

İHA
Tem Otoyolu'nda panik anları yaşandı.
Bahçeşehir bağlantısında meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilin motor kısmı birden alev aldı.
Alev topuna döndü
Sıcak havanında etkisiyle otomobil kısa sürede alev topuna döndü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç kullanılamaz hale geldi
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken otomobilden geriye demir yığını kaldı.
Yangın anı ve ekiplerin müdahalesi esnasında yaşananlar, diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.