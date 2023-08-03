Tem Otoyolu'nda ilerleyen araç alev topuna döndü Bahçeşehir bağlantısında yaşanan olayda, bir otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Sıcak havanın etkisiyle alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Tem Otoyolu'nda panik anları yaşandı.

Bahçeşehir bağlantısında meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilin motor kısmı birden alev aldı.

Alev topuna döndü

Sıcak havanında etkisiyle otomobil kısa sürede alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken otomobilden geriye demir yığını kaldı.

Yangın anı ve ekiplerin müdahalesi esnasında yaşananlar, diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.