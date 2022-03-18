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    Anadolu Otoyolu’nda 32 araç birbirine girdi

    Ankara ve İstanbul istikametinde kar yağışı nedeniyle yaşanan iki ayrı kazada, aralarında tır ve otobüslerin de bulunduğu 32 araç, birbirine girdi. Kaza sonucu 17 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 16:56
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    Anadolu Otoyolu’nda 32 araç birbirine girdi

    Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

    Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı Anadolu Otoyolu mevkii İstanbul ve Ankara istikametlerinde zincirleme kaza yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, yolun sağ şeridinde kar küreme çalışması yapan araca çarpmamak için manevra yapınca kayarak makasladı.

    32 ARAÇ ZİRCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

    Kazayı fark eden diğer tırların da makaslamasıyla İstanbul istikametinde 14 tır, 8 araç ve 3 otobüs zincirleme kazaya karıştı.

    Ankara istikametindeki bazı tırların da kazayı görerek makaslamasıyla 5 tır ve 2 otomobil de kaza yaptı.

    17 YARALI

    İhbarla olay yerine Düzce ve Bolu'dan çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle 17 kişi yaralandı.

    6 kişi olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, 11 kişi ise ayakta tedavi edildi.

    İSTANBUL TEK, ANKARA ÇİFT YÜNLÜ TRAFİĞE AÇILDI

    Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla İstanbul istikameti tek, Ankara istikameti ise iki şeritten trafiğe açıldı.

    Çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Anadolu Otoyolu’nda onlarca araç birbirine girdi VİDEO

    Anadolu Otoyolu’nda 32 araç birbirine girdi #1

    Anadolu Otoyolu’nda 32 araç birbirine girdi #2

    Anadolu Otoyolu’nda 32 araç birbirine girdi #3

    Anadolu Otoyolu’nda 32 araç birbirine girdi #4

    Anadolu Otoyolu’nda 32 araç birbirine girdi #5

    Anadolu Otoyolu’nda 32 araç birbirine girdi #6

    Anadolu Otoyolu’nda 32 araç birbirine girdi #7

    Anadolu Otoyolu’nda 32 araç birbirine girdi #8

    Anadolu Otoyolu’nda 32 araç birbirine girdi #9


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