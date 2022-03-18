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- Anadolu Otoyolu’nda 32 araç birbirine girdi
Anadolu Otoyolu’nda 32 araç birbirine girdi
- İHA
- 18.03.2022 - 16:05
- Güncelleme : 18.03.2022 - 16:56
Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı Anadolu Otoyolu mevkii İstanbul ve Ankara istikametlerinde zincirleme kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, yolun sağ şeridinde kar küreme çalışması yapan araca çarpmamak için manevra yapınca kayarak makasladı.
32 ARAÇ ZİRCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
Kazayı fark eden diğer tırların da makaslamasıyla İstanbul istikametinde 14 tır, 8 araç ve 3 otobüs zincirleme kazaya karıştı.
Ankara istikametindeki bazı tırların da kazayı görerek makaslamasıyla 5 tır ve 2 otomobil de kaza yaptı.
17 YARALI
İhbarla olay yerine Düzce ve Bolu'dan çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle 17 kişi yaralandı.
6 kişi olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, 11 kişi ise ayakta tedavi edildi.
İSTANBUL TEK, ANKARA ÇİFT YÜNLÜ TRAFİĞE AÇILDI
Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla İstanbul istikameti tek, Ankara istikameti ise iki şeritten trafiğe açıldı.
Çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Anadolu Otoyolu’nda onlarca araç birbirine girdi VİDEO