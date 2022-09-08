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    TEM Otoyolu'nda tır kazası: Edirne yönü trafiğe kapandı

    Büyükçekmece'de yaşanan tır kazası nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:27
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    TEM Otoyolu'nda tır kazası: Edirne yönü trafiğe kapandı

    TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde tır devrildi.

    Kaza sonucunda Edirne istikameti trafiğe kapanırken, olay yerine fazla sayıda ekip yönlendirildi.

    Kaza sonucunda Edirne istikameti trafiğe kapandı.

    Tırı olay yerinden kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

    TEM Otoyolu nda tır kazası: Edirne yönü trafiğe kapandı #1

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