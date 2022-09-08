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- TEM Otoyolu'nda tır kazası: Edirne yönü trafiğe kapandı
TEM Otoyolu'nda tır kazası: Edirne yönü trafiğe kapandı
Büyükçekmece'de yaşanan tır kazası nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
- Haber Merkezi
- 08.09.2022 - 11:22
- Güncelleme : 08.09.2022 - 11:27
TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde tır devrildi.
Kaza sonucunda Edirne istikameti trafiğe kapanırken, olay yerine fazla sayıda ekip yönlendirildi.
Kaza sonucunda Edirne istikameti trafiğe kapandı.
Tırı olay yerinden kaldırma çalışmaları ise sürüyor.