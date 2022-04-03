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    TEM Otoyolu’nda, tır sürücüsü geri manevra yaptıran babasını ezdi

    Kaynaşlı gişeleri Ankara-İstanbul yol ayrımında yanlış istikamete giren tır sürücüsü Miktat Erdoğan, geri manevra yapmasına yardımcı olan babası Niyazi Erdoğan'ı ezdi.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 08:46
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    TEM Otoyolu’nda, tır sürücüsü geri manevra yaptıran babasını ezdi

    TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde mola verdikten sonra Ankara istikametine gitmeye çalışan Miktat Erdoğan'ın(45) kullandığı tır otoyolda yanlış istikamete giriş yaptı.

    Yol ayrımından İstanbul istikametine giren Miktat Erdoğan, Bolu Dağı tünel mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu fark edince, geri manevra yaptı ve gişelerden çıkarak D-100 karayolunu kullanmak istedi.

    Bu sırada yanında bulunan baba Niyazi Erdoğan (69), geri manevra yapmasına yardımcı olmak için tırın arkasına geçti.

    TEKERLEKLERİN ARASINA SIKIŞTI, 10 METRE SÜRÜKLENDİ

    Miktat Erdoğan gişelere dönünce tırdan inerek babasının araca binmesini bekledi.

    Araca gelmeyen babasını arayan sürücü, manevra yaptığı yerde babasının cansız bedeniyle karşılaştı.

    Niyazi Erdoğan'ın düşerek tırın tekerlekleri arasına sıkıştığı ve yaklaşık 10 metre boyunca sürüklendikten sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

    TEM Otoyolu’nda, tır sürücüsü geri manevra yaptıran babasını ezdi #1

    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Olay yerinde sinir krizi geçiren Miktat Erdoğan, güçlükle sakinleştirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından babanın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

    TEM Otoyolu’nda, tır sürücüsü geri manevra yaptıran babasını ezdi #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sürücü Miktat Erdoğan gözaltına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

    TEM Otoyolu’nda, tır sürücüsü geri manevra yaptıran babasını ezdi #3

    TEM Otoyolu’nda, tır sürücüsü geri manevra yaptıran babasını ezdi #4


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