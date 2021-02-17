TEM otoyolundaki kaza, trafiği savaş alanına çevirdi

Yoğun karın ardından buz tutan TEM otoyolunda meydana gelen kazanın ortalığı savaş alanına çevirmesi sonucunda 8 araç kazaya karıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Marmara Bölgesi'ni 14 Şubat'tan bu yana etkisi altına alan kar yağışı, İstanbul ve çevresinde de yoğunluğunu sürdürüyor.

Bu sabah saatlerinde TEM otoyolu Körfez ilçesi geçişinde yoğun kar yağışı sebebiyle otomobil, servis minibüsü, tır ve kamyonlar birbirine girdi.

8 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

8 aracın karıştığı kazada araç içinde bulunanlardan bazıları yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.

KAZA ANI KAMERADA

TEM Ankara istikametini trafiğe kapatan kaza anı, amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayganlaşan yolda duramayan kamyonun tıra çarpma anı, saniye saniye kaydedildi.

TEM Otoyolu'ndaki kaza, trafiği savaş alanına çevirdi VİDEO









