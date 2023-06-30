TEM'de alkollü olduğu öğrenilen sürücü bariyere çarpıp takla attı TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobili bariyere çarptıktan sonra takla attı. Otomobil ters vaziyette dururken, içeride sıkışan sürücüyü ise bölgeye gelen ekipler güçlükle kurtardı.

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TEM Otoyolu Derince geçişi Kuruçeşme Açık Tüneller mevkisinde seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Sürücüsünün akollü olduğu otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak savruldu.

Takla atan otomobil, tünelin beton ayağına çarparak ters vaziyette durabildi.Sürücü S.Ö. ise otomobilde sıkıştı.

İlk müdahale olay yerinde

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye götürüldü.

Kaza sonrası trafik normale döndü

Öte yandan, kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü S.Ö.’nün alkollü olduğu tespit edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri kazalı otomobili çekici marifetiyle yoldan kaldırdı.

O esnada polis ekipleri, güvenli geçişlerin sağlanması adında yolu kontrollü olarak tek şeritten verdi. Kazalı otomobilin çekilmesiyle trafik yeninden normal akışına döndü.