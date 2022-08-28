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TEM’de arızalanan kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, koşarak kaçtı

TEM’de arızalanan kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, koşarak kaçtı

Arıza yapıp emniyet şeridine çekilen kapalı kasa kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, bir anda inip kaçmaya başladı. Kaçış anları, diğer sürücüler tarafından görüntülendi.