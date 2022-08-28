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    TEM’de arızalanan kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, koşarak kaçtı

    Arıza yapıp emniyet şeridine çekilen kapalı kasa kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, bir anda inip kaçmaya başladı. Kaçış anları, diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
    • 28.08.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 11:30
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    TEM’de arızalanan kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, koşarak kaçtı

    İstanbul’da, kaçak göçün önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, ortaya çıkan manzaralar filmleri aratmıyor…

    TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkisinde arızalanan kamyonetin şoförü, aracını emniyet şeridine çekti.

    Kamyonetin kapalı kasası açılınca, aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu kaçak göçmenler bir anda inip kaçmaya başladı.

    Taksilere binip kaçtılar

    DHA’nın haberine göre; kaçak göçmenlerden bazıları yol kenarındaki çimleri geçip Alibeyköy’e koşmaya başlarken, bir bölümü taksilere binerek bölgeden uzaklaştı.

    Yaşanan o anlar, arkadaki araçlarda bulunan sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

    TEM’de arızalanan kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, koşarak kaçtı ViDEO

    TEM’de arızalanan kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, koşarak kaçtı #1

    Sürücü yardım beklerken, polis geldi

    Kaçak göçmenler uzaklaşırken araç sürücüsü motor kapağını açarak beklemeye başladı. Aracın kasasında kaçak göçmenlerin kıyafetleri ve yiyecekleri olduğu görüldü.

    Sürücü gelecek yardımı beklerken, polis ekipleriyle karşılaştı.

    13 kaçak göçmen yakalandı

    Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kaçak yakaladı. Araç sahibi R.B. ile aracın sürücüsü O.A.'yü gözaltına aldı.

    İki şüpheliye göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılırken kaçaklar için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

    TEM’de arızalanan kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, koşarak kaçtı #2

    TEM’de arızalanan kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, koşarak kaçtı #3

    TEM’de arızalanan kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, koşarak kaçtı #4

    TEM’de arızalanan kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, koşarak kaçtı #5

    TEM’de arızalanan kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, koşarak kaçtı #6


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