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- TEM’de arızalanan kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, koşarak kaçtı
TEM’de arızalanan kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, koşarak kaçtı
- 28.08.2022 - 10:30
- Güncelleme : 28.08.2022 - 11:30
İstanbul’da, kaçak göçün önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, ortaya çıkan manzaralar filmleri aratmıyor…
TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkisinde arızalanan kamyonetin şoförü, aracını emniyet şeridine çekti.
Kamyonetin kapalı kasası açılınca, aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu kaçak göçmenler bir anda inip kaçmaya başladı.
Taksilere binip kaçtılar
DHA’nın haberine göre; kaçak göçmenlerden bazıları yol kenarındaki çimleri geçip Alibeyköy’e koşmaya başlarken, bir bölümü taksilere binerek bölgeden uzaklaştı.
Yaşanan o anlar, arkadaki araçlarda bulunan sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.
TEM’de arızalanan kamyonetin kasasındaki kaçak göçmenler, koşarak kaçtı ViDEO
Sürücü yardım beklerken, polis geldi
Kaçak göçmenler uzaklaşırken araç sürücüsü motor kapağını açarak beklemeye başladı. Aracın kasasında kaçak göçmenlerin kıyafetleri ve yiyecekleri olduğu görüldü.
Sürücü gelecek yardımı beklerken, polis ekipleriyle karşılaştı.
13 kaçak göçmen yakalandı
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kaçak yakaladı. Araç sahibi R.B. ile aracın sürücüsü O.A.'yü gözaltına aldı.
İki şüpheliye göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılırken kaçaklar için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.