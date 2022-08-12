TEM'de kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti

TEM otoyolunda kamyonun çarpmasıyla kanlar içerisinde kalan adam feci şekilde can verdi.

TEM Otoyolu Haramidere bağlantısında saat 03.00 sıralarınd, herhangi bir trafik ışığı ve yaya geçidi olmayan yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye seyir halindeki kamyon çarptı.

Metrelerce savruldu hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle savrulan kişi kanlar içinde yere serildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişinin kaza sonrası hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin tahkikatı sürüyor

Polis ekipleri ise olay yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 2 şeridi trafiğe kapatarak, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.



