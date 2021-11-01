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    TEM’de, kontrolden çıkan otomobil İBB araçlarına çarptı

    Hadımköy gişelerinde kontrolden çıkan Resul İbrahimov idaresindeki otomobil, İBB’ye ait park halindeki araçlara çarptı. Kazada 1’i ağır, 8 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 14:27
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 14:35
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    TEM’de, kontrolden çıkan otomobil İBB araçlarına çarptı

    İstanbul’da TEM otoyolunda, Çatalca istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu Resul İbrahimov kontrolündeki otomobil kontrolden çıktı.

    Otomobil, Hadımköy gişelerine geldiğinde, hızla yol kenarında park halinde duran İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait işçilerin bulunduğu araçlara çarptı.

    Araçlar, çarpmanın şiddeti ile yola savruldu. Kaza sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    TEM’de, kontrolden çıkan otomobil İBB araçlarına çarptı VİDEO

    YARALILAR ARAÇLARDAN ÇIKARILDI

    Araçlardan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

    TEM’de, kontrolden çıkan otomobil İBB araçlarına çarptı #1

    TEM’de, kontrolden çıkan otomobil İBB araçlarına çarptı #2

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