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    TEM’de şakalaşan motosiklet sürücüleri kazada ağır yaralandı

    Gaziosmanpaşa mevkiinde seyir halinde olan iki motosiklet, sürücülerinin şakalaşma maksadıyla birbirlerine tekme savurmasının üzerine kaza yaparken, kazada iki kişi ağır yaralandı.
    • 07.11.2022 - 07:26
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    TEM’de şakalaşan motosiklet sürücüleri kazada ağır yaralandı

    Saat 04.30 sıralarında, TEM Otoyolu’nun Gaziosmanpaşa mevkiinde iki motosiklet seyir halindeyken, sürücüler birbirleriyle şakalaşma maksadıyla karşılıklı tekme savurdu. Motosikletlerden birinin dengesini kaybolmasının ardından, motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu.

    Hafriyat kamyonu sürücüsü barikat oluşturdu

    Yola savrulan iki kişinin diğer araçlar tarafından ezilmemesi için, o sırada aynı istikamette seyir halinde bulunan 34 EC 4868 plakalı hafriyat kamyonu yolun ortasında durarak kazazedelere barikat oluşturdu.

    TEM’de şakalaşan motosiklet sürücüleri kazada ağır yaralandı #1

    Kazada 2 kişi yaralandı

    Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra tedavileri yapılmak üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    TEM’de şakalaşan motosiklet sürücüleri kazada ağır yaralandı #2

    Sürücülerden biri motosikleti kaçırmaya kalktı

    Kazaya karışan motosikletlerden birinin evraklarında eksiklikler olması sebebiyle, sürücü motosikleti bir başkasına vererek olay yerinden kaçırdı. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    TEM’de şakalaşan motosiklet sürücüleri kazada ağır yaralandı #3

    Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından trafik akışı normal seyrine devam etti. Polisin olayla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

    TEM’de şakalaşan motosiklet sürücüleri kazada ağır yaralandı #4

    TEM’de şakalaşan motosiklet sürücüleri kazada ağır yaralandı #5

    TEM’de şakalaşan motosiklet sürücüleri kazada ağır yaralandı #6


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