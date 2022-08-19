Petrol
94.61
-2.05%
Euro
18.2237
-0.20%
Dolar
18.1085
0.16%
Altın
1.019
-0.20%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
393.817
-7.92%
BTXN Coin
6.11
0.65%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    TEM’de seyir halindeki araç alev alev yandı

    Kadın sürücüye ait otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Çevredekilerin uyarısıyla dumanları fark eden kadın araçtan indi. Bir süre sonra alevlere teslim olan otomobil kameralara yansıdı.
    • 19.08.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 13:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TEM’de seyir halindeki araç alev alev yandı

    TEM Otoyolu Sultangazi'de, kadın sürücünün kontrolündeki araçtan seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.

    Durumu fark etmeyen sürücü, aracıyla ilerlediği sırada çevredekilerin uyarısıyla karşılaştı.

    Otomobilinden çıkan dumanları gören kadın korkuyla aracını kenara çekti.

    Otomobil alev alev yandı

    Çevredeki duyarlı sürücülerin yardımıyla kontrol etmek için kaputunu açan kadın, otomobilinin yanmaya başlamasıyla geri çekildi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; Alevler ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken kadın sürücü ise korku dolu anlar yaşadı.

    TEM’de seyir halindeki araç alev alev yandI VİDEO

    TEM’de seyir halindeki araç alev alev yandı #1

    "Hanımefendiyi uyardım, aracı sağ tarafa çekti"

    Otomobilden yükselen dumanları fark eden başka bir sürücü Uğur Koçak, ‘’Seyir halinde giderken yanımdaki aracı fark ettim. Dumanlar çıkmaya başlıyordu. Hanımefendiyi uyardım, aracı sağ tarafa çekti. Araçtan indirdim sonra araç alev almaya başladı’’ şeklinde konuştu.

    Kullanılamaz hale geldi

    Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

    TEM’de seyir halindeki araç alev alev yandı #2

    TEM’de seyir halindeki araç alev alev yandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi değerlendirmesi
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi değerlendirmesi

    Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu
    Ekonomi

    Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir