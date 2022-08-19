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- TEM’de seyir halindeki araç alev alev yandı
TEM’de seyir halindeki araç alev alev yandı
- 19.08.2022 - 13:22
- Güncelleme : 19.08.2022 - 13:26
TEM Otoyolu Sultangazi'de, kadın sürücünün kontrolündeki araçtan seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark etmeyen sürücü, aracıyla ilerlediği sırada çevredekilerin uyarısıyla karşılaştı.
Otomobilinden çıkan dumanları gören kadın korkuyla aracını kenara çekti.
Otomobil alev alev yandı
Çevredeki duyarlı sürücülerin yardımıyla kontrol etmek için kaputunu açan kadın, otomobilinin yanmaya başlamasıyla geri çekildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İHA'nın aktarımına göre; Alevler ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken kadın sürücü ise korku dolu anlar yaşadı.
TEM’de seyir halindeki araç alev alev yandI VİDEO
"Hanımefendiyi uyardım, aracı sağ tarafa çekti"
Otomobilden yükselen dumanları fark eden başka bir sürücü Uğur Koçak, ‘’Seyir halinde giderken yanımdaki aracı fark ettim. Dumanlar çıkmaya başlıyordu. Hanımefendiyi uyardım, aracı sağ tarafa çekti. Araçtan indirdim sonra araç alev almaya başladı’’ şeklinde konuştu.
Kullanılamaz hale geldi
Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.