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TEM’de seyir halindeki araç alev alev yandı

TEM’de seyir halindeki araç alev alev yandı

Kadın sürücüye ait otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Çevredekilerin uyarısıyla dumanları fark eden kadın araçtan indi. Bir süre sonra alevlere teslim olan otomobil kameralara yansıdı.