TEM’de yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu

Zihinsel engeli olan ve kasım ayında ortadan kaybolan Hasan Erbaş, otomobilin çarpmasıyla olay yerinde yaşamını yitirdi.

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca Kurtköy mevkiinde, M.T. (50) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, otoyolda yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

FECİ ÖLÜM: PARÇALARA AYRILDI

Sağlık ekipleri çarpmanın etkisi ile parçalara ayrılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Burada yapılan incelemelerde ise vefat eden kişinin İstanbul’da yaşayan ve 7 Kasım 2021 tarihinden beri kayıp olan 59 yaşındaki zihinsel engelli Hasan Erbaş'a ait olduğu tespit edildi.

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Otomobil sürücüsü M.T. gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.