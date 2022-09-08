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- Tendürek Dağı’nda, PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
Tendürek Dağı’nda, PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
Tendürek Dağı kırsalında tespit edilen sığınak ve barınaklarda, PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ile yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Patlayıcılar ve sığınaklar imha edildi.
- 08.09.2022 - 10:28
- Güncelleme : 08.09.2022 - 10:46
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Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınakları tespit etti.
Ele geçirilenler
DHA’nın haberine göre; operasyonda 400 metre kablo, 2 el bombası, 4 kilo el yapımı patlayıcı düzeneği için kullanılan patlayıcı, 13 uzaktan komutalı alıcı, 2 zaman ayarlı patlamaya hazır düzenek, 1 roket sevk başlığı, 3 kumanda, 8 alpha fire alıcı, 1 saniyeli fitil, devre yapımında kullanılan çok sayıda elektronik malzeme, 1 hilti ucu ve 6 dinamit lokumu olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ele geçirildi.
Patlayıcılar, olay yerinde imha edilirken, barınak ve sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.