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Tendürek Dağı’nda, PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Tendürek Dağı’nda, PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Tendürek Dağı kırsalında tespit edilen sığınak ve barınaklarda, PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ile yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Patlayıcılar ve sığınaklar imha edildi.