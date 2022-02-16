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    Terkos Gölü'nde kaçak avlama: 400 kg akbalık ele geçirildi

    Jandarma operasyonuyla kaçak olarak avlandığı belirlenen 400 kilogram akbalığa el konulurken, 2 kişiye 14 bin 858 lira idari para cezası kesildi.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 09:21
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    Terkos Gölü'nde kaçak avlama: 400 kg akbalık ele geçirildi

    Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ve Arnavutköy Durusu Jandarma ekipleri ile birlikte yapılan yol kontrollerinde, bir araç içinde belgesiz akbalık nakledildiği tespit edildi.

    400 KİLO AKBALIĞA EL KONULDU

    Yapılan incelemede, balıkların Terkos Gölü'nden uzatma ağlarla kaçak olarak avlanıldığı anlaşıldı. 400 kilogram akbalığa el konuldu. Akbalıkların mülkiyeti kamuya geçirildi, sosyal yardım kuruluşlarına hibe edildi.

    2 KİŞİYE 15 BİN LİRA CEZA

    2 kişi hakkında, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 14 bin 858 lira idari para cezası kesildi.

    Terkos Gölü nde kaçak avlama: 400 kg akbalık ele geçirildi #1

    Terkos Gölü nde kaçak avlama: 400 kg akbalık ele geçirildi #2


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