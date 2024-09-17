Ters yöne giren sürücünün önünü kesti: Bir akıllı sen misin İstanbul'da bir vatandaş, ters yönden girmeye çalışan aracın önünü keserek, "Bir akıllı siz misiniz. Sabahtan beri sizin gibiler yüzünden burada bekliyoruz." dedi.

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Haber Merkezi

İstanbul trafiği, sürücülere her gün ayrı bir çile yaşatıyor. Kurallara uymayan birkaç sürücünün neden olduğu kaos, herkesin sinirlerini geriyor.

Benzer bir hadise, dün akşam yaşandı.

Trafikte kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden biri, yasak olmasına rağmen ters yöne girmeye çalıştı.

"BİR AKILLI SEN MİSİN, GERİ ÇIK"

Bu sırada durumu fark eden bir başka sürücü, boşalan şeridinde hızla ileri giderek ters yönden gelen sürücüyü sinyal ve korna ile uyardı.

Bununla da yetinmeyen sürücü, tepkisini bağırarak şu sözlerle dile getirdi: "Bir akıllı siz misiniz. Sabahtan beri sizin gibiler yüzünden burada bekliyoruz."