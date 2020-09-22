Tevfik Yalvaç kimdir, nasıl öldürüldü? Gerçeğin Peşinde'de ortaya çıkan Tevfik Yalvaç cinayetinin detayları...

Serap Paköz'ün sunduğu Gerçeğin Peşinde'de ortaya çıkan Tevfik Yalvaç cinayetinin detayları merak ediliyor. Emekli öğretmen Tevfik Yalvaç'ı kim öldürdü? Tevfik Yalvaç kimdir? Detaylar haberimizde...

Star TV’nin hafta içi her gün yayınlanan programı Gerçeğin Peşinde’de kayıplar bulunurken, cinayetler de aydınlatılıyor.

Gerçeğin Peşinde'nin bugün yayınlanan bölümünde Serap Paköz, 64 yaşındaki Tevfik Yalvaç cinayetini duyurdu.

TEVFİK YALVAÇ CİNAYETİNİ KİM İŞLEDİ

Tevfik Yalvaç'ın ölümüne dair detaylar merak edilirken, 'Tevfik Yalvaç cinayetini kim işledi?' sorusunun cevabı da akıllara takıldı.

İşte Tevfik Yalvaç cinayetinin detayları...

Emlak zengini olduğu söylenen Tevfik Yalvaç’ın para yüzünden öldürülmüş olabileceği tartışılırken, cinayet ile ilgili detaylar da kan dondurdu.

TEVFİK YALVAÇ'IN ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANDI

Sık olarak gidip geldiği bir bağ evinde cesedine ulaşılan Tevfik Yalvaç’ın elleri ve ayaklarının bağlandığı ortaya çıktı.

Gerçeğin Peşinde’de olayı değerlendiren uzmanlar zorla çek senet imzalatılmış olabileceği ya da gayrimenkullerin zorla sattırılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edilen Tevfil Yalvaç’ın öldürüldüğü eve zorla girilmediği kapının kilidinin kırılmadığı tespit edildi. Öldüren kişilerin Tevfik Yalvaç’ın tanıyan birilerinin olabileceği düşünülüyor.

CİNAYET ZANLISININ KAN İZİ BULUNDU

Ayrıca cinayetin gerçekleştirildiği evde cinayet zanlısının kan izine rastlandığı haberi verildi.

İzmir’de Karşıyaka’da ailesi ile birlikte yaşayan Tevkif Yalvaç’ın birkaç evi olduğu durumunun iyi olduğu ve bağ bahçe işleri ile uğraştığı ayrıca emlak işleri yaptığı biliniyor.