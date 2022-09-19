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- TFF binasına saldıran şüphelinin tutuklandığı ortaya çıktı
TFF binasına saldıran şüphelinin tutuklandığı ortaya çıktı
TFF'nin Riva'daki binasına ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen şüphelilerden Cüneyd Uslu, çıkarılan yakalama kararının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 19.09.2022 - 15:38
- Güncelleme : 19.09.2022 - 16:29
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan binasında 1 Eylül günü saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti.
Olayda silahı kullandığı belirlenen Cüneyd Uslu, hakkında ev hapsi verilerek serbest bırakılmıştı.
Başsavcılık itiraz etti
Cüneyd Uslu'nun serbest bırakılması kararına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından Cüneyd Uslu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
Evinde yeniden gözaltına alınan Cüneyd Uslu mahkemeye çıkarıldı.
Tutuklandı
Mahkeme, Cüneyd Uslu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
Kararın gerekçesi olarak olay yerinde bulunan yöneticilerin şikayetleri ve merminin yorgun mermi olamayacağı hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği değerlendirildi.