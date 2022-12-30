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    Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilme kararı onandı

    Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 17 Kasım'da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, bugün Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.
    • 30.12.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 14:10
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    Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilme kararı onandı

    Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 17 Kasım'da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, bugün Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

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