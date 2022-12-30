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- Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilme kararı onandı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilme kararı onandı
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 17 Kasım'da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, bugün Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.
- 30.12.2022 - 14:08
- Güncelleme : 30.12.2022 - 14:10
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 17 Kasım'da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, bugün Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.