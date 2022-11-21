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    THY uçağı, rahatsızlanan yolcu nedeniyle Antalya'ya acil iniş yaptı

    Yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, kaptan pilot Antalya'ya acil iniş izni istedi. Yolcunun hastaneye kaldırılmasından sonra uçak tekrar havalandı.
    • 21.11.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 14:57
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    THY uçağı, rahatsızlanan yolcu nedeniyle Antalya'ya acil iniş yaptı

    Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Medine seferini gerçekleştiren uçağı, acil iniş yapmak zorunda kaldı.

    İstanbul Havalimanı'ndan 09.55'te Medine seferini yapmak üzere havalanan uçaktaki Cezayirli yolcu rahatsızlandı.

    İlk müdahale uçakta yapıldı

    49 yaşındaki yolcuya ilk müdahale uçakta yapıldı. Uçağın kaptan pilotu, Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

    Antalya'ya acil iniş

    İzin verilen uçak, saat 10.30'da Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Rahatsızlanan yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    AA'nın haberine göre, daha sonra uçak, Medine'ye gitmek için yeniden havalandı.

    THY uçağı, rahatsızlanan yolcu nedeniyle Antalya ya acil iniş yaptı #1


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