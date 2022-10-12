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    THY uçağında alkollü yolcu kabin memuruna saldırdı

    İstanbul-Jakarta seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı, alkollü yolcunun kabin ekibine saldırması nedeniyle Endonezya'nın Maden şehrine indi. Polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.
    • 12.10.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 17:08
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    THY uçağında alkollü yolcu kabin memuruna saldırdı

    Türk Hava Yolları’nın (THY) TK-56 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağı, Jakarta seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

    Yolculuk sırasında alkollü olduğu öğrenilen Endonezya uyruklu bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı.

    Kabin ekibine saldırdı

    Uyarılara aldırış etmeyen şahıs, son olarak kendisini uyarmak için yanına gelen kabin ekibine saldırdı.

    Yaşanan arbedede personelin parmağını ısıran alkollü şahıs, tansiyonun yükselmesiyle tekme ve yumruk atmaya başladı.

    Gözaltına alındı

    Bunun üzerine uçağın pilotları, Endonezya'nın Maden şehrine acil iniş kararı aldı.

    Saldırgan burada polis ekiplerince gözaltına alınırken saldırıya uğrayan kabin memuruna da ilk müdahale ekip arkadaşları tarafından yapıldı.

    THY uçağında alkollü yolcu kabin memuruna saldırdı VİDEO

    Hava yolunda pilot olduğu öğrenildi

    Ardından tedaviye başkent Jakarta'da devam edileceği öğrenildi. İşlemlerin ardından uçak yeniden kalkışa geçerek Jakarta'ya doğru yola çıktı.

    DHA'nın aktarımına göre; Endonezya basınında yer alan haberlerde, olay çıkaran yolcunun 48 yaşındaki Mumamad Jhon Jaiz Boudewijn olduğu yer aldı.

    Öte yandan saldırgan yolcunun, Endonezya merkezli bir hava yolu şirketinde de pilot olarak çalıştığı aktarıldı.

    THY uçağında alkollü yolcu kabin memuruna saldırdı #1


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