THY yaptı: Kabin memurlarının çantaları depremzede çocuklara bot oldu THY'de görevli kabin memurlarının uçuşlarda kullandığı 7 bin 500 çanta, 10 bin çift çocuk botuna dönüştürüldü. Geri dönüşümle üretilen botlar, depremden etkilenen çocuklara dağıtılacak.

İHA

Dünyanın en iyi hava yolu firmalarından biri olan Türk Hava Yolları (THY), alkışlanacak bir projeye imza attı.

THY tarafından, kullanım talimat süresinin dolduğu ayakkabı, çanta gibi aksesuarlar 'Geleceğe Dönüşüm' adlı proje kapsamında depremzede çocuklar için bota dönüştürüldü.

THY yaptı: Depremzede çocuklar için bot üretildi

Depremden etkilenen çocuklar için üretilen ve 100 okulda dağıtılması hedeflenen 10 bin çift bot, çocukların ayaklarını ısıtacak.

Sıfır Atık Projesi'nin önemine vurgu yaptı

Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binası VIP Salonda gerçekleşen etkinlikte açıklamalarda bulunan Genel Müdür Bilal Ekşi, "Bayrak taşıyıcı marka olarak dünyamız daha yeşil kalsın diye yeni projeler üretmeye gayret ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ‘Geleceğe Dönüşüm’ projesi vesilesiyle 30 Mart Sıfır Atık Günü'ne de katkı sağladığımız için mutluyuz. Bu çerçevede tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çalışmalar ile optimize ediyor ve dünyamızı gelecek nesiller için korumaya gayret ediyoruz." dedi.