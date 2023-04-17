Ticaret Bakanlığı'ndan tatilcilere 'hayali otel' uyarısı Ramazan Bayramı tatili ile ara tatil planlayanlar, kopya edilmiş web sitelerinin yanı sıra e-posta ve SMS yoluyla 'hayali otel' dolandırıcılığına karşı uyarıldı.

DHA

Ticaret Bakanlığı, tatil planları yapanları dolandırıcılığa karşı uyardı.

Buna göre; sıkça tercih edilen otel ve turizm tesislerinin internet siteleri kopyalanarak veya e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle mağdur edildiği görüldü. Otellere ilişkin yıldız bilgilerinde de sahtekarlığa gidildiği belirlendi.

Bakanlık; sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis fotoğraflarının kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunun sorgulanması gerektiğine dikkat çekti. Seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığı, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğu 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulanabiliyor.

'Hayali otel' nasıl anlaşılır

Bakanlığın uyarılarına göre; özellikle mesafeli sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiği ve internet sitesinin 'elektronik ticaret bilgi sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olduğu kontrol edilmeli. Sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine, seyahat acentalarının kendi internet sitesi kullanılarak; ödeme hususlarına da dikkat edilmeli. Reklam ve tanıtımı ile karşılaşılan paket tur ya da konaklama faaliyetinin aldatıcı, yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendiriliyor ise ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları denetlemekle görevli Reklam Kurulu Başkanlığı'na başvurulmalı. Yaşanacak mağduriyetin giderilmesi için başvuru yapılacak merci, uyuşmazlık tutarına göre tüketici hakem heyetleri veya tüketici mahkemeleri olacak. Kayıpların tazmin edilmesi amacıyla 2023 yılı için 66 bin TL altındaki tüketici uyuşmazlıklarında, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki ilçe tüketici hakem heyeti ya da il tüketici hakem heyetinden birine başvurulması zorunlu. 66 bin TL ve üzerindeki başvurular, tüketici mahkemelerinin görev alanına giriyor. Ancak; 6502 sayılı Kanun uyarınca tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulması gerekiyor.

30 gün içindeki en düşük fiyat olmalı

Reklam verenler, bir mal veya hizmete ilişkin indirim yapıldığını gösteren yazılı, sesli veya görsel herhangi bir ibarenin yer aldığı reklamlarda; indirimden önceki fiyat, indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarı açık ve anlaşılır bir biçimde belirtmek zorunda. İndirimden önceki fiyat ibaresi, herhangi bir mal veya hizmete fiyat indiriminin uygulanmasından önceki 30 gün içindeki en düşük fiyata işaret etmeli. Herhangi bir konaklama ya da paket tur tanıtımına ilişkin olarak görülen indirim tutarlarının, şayet bilgileri dahilinde ise indirimden önceki fiyat ile kıyaslamasını yaparak, yapılan reklamın bu anlamda bir yanıltıcılığa sahip olup olmadığını kontrol edilebiliyor.

Sözleşme fesih hakkı

Paket turlarda, yapılan erken rezervasyonlara vatandaşların çeşitli nedenlerle katılamamaları durumları için tüketicilerin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı da bulunuyor. Tüketici, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkına sahip. Fesih bildirimi, paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa; paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilecek. Ayrıca; tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine karşın öngöremediği veya engelleyemediği bir durum veya mücbir sebebin ortaya çıkması halinde ise paket turun başlamasına 30 günden az bir zaman kalmış olsa dahi; tüketicinin fesih bildiriminin ardından ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler ile 3'üncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, herhangi bir kesinti yapılmadan iade alma hakkı bulunmakta.

"Ödeme, otel girişinde yapılmalı"

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman da, online reklam sitelerinden yapılan tatil rezervasyonlarında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Akman,

Otel hakkında iyice bilgi edinilmeden rezervasyon yapılmamalı. Özellikle web siteleri çok önemli. 3-4 yıldızlı otellere rezervasyon yapılırken çok dikkat edilmeli. Fotoğraflara dikkat edilmeli. Fotoğrafları, otellerin web sitesindekilerle uyumlu mu buna bakılmalı. Ödemeyi önden göndermesinler, ödemeyi girişte yapmayı talep etsinler. Web sitesine ödeme yapılmamalı, banka hesabına gönderilmemeli, direkt otelde girişte ödeme yapılması da dolandırıcılığın önüne geçilebilir. Fotoğrafların ve oda görsellerinin otelin web sitesindeki ile uyumlu olması çok önemli. Telefon numarası bulunarak, bu şekilde de iletişim kurarak kendilerini garantiye alabilirler.

dedi.

