Yurt dışından değerli maden ve metal getiren tırları sınır kapısından itibaren takip eden, gasbeden ve şoförlerini silah zoruyla kaçıran suç örgütüne, 7 ilde operasyon düzenlendi.

Büyük bölümü Türk devletleri olmak üzere yurt dışından değerli maden ve metal getiren tırları sınır kapısından itibaren takip edilip gasbedildiği ve şoförlerinin silah zoruyla kaçırıldığı ihbarı üzerine, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti…

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından Bursa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Manisa ve Artvin’de cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

18 şüpheli, gözaltına alındı

DHA’nın haberine göre; operasyonda 18 şüpheli, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçlarından gözaltına alındı.

Tır şoförlerini gasbedip kaçıran örgüte operasyon ViDEO

Üzerine çarşaf örterek saklanmaya çalıştı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden biri, evinin balkonunda üzerine çarşaf örtüp saklanırken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.K., C.B., A.B., E.A., İ.K., S.K., F.Y., M.Ç., K.K., M.D. ve D.G. tutuklandı. K.Y., Ö.T., M.B., S.T., F.C. ve H.A. adli kontrol şartıyla, U.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.