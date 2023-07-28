‘Tır’ansformers operasyonu: 100 milyon vurgun yapan çete çökertildi Yurt dışından getirdikleri tırların Türkiye’de şasilerini değiştiren çeteye yönelik ‘Tır’ansformers operasyonu yapıldı. 100 milyonu bulan düzenbazlığa son veren polis, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

İHA

Kaçakçılara göz açtırılmıyor...

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurt dışından getirdikleri tırları Türkiye’deki tırlarla ‘change’ işlemi yapan çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Şasi numaraları lazerle değiştirildi

Hollanda, Fransa, Bulgaristan ve Gürcistan gibi ülkelerden fiyatı yüksek tırları Türkiye’ye getiren 13 zanlı, Türkiye’nin birçok ilinden satın aldıkları kazalı ve ağır hasar kayıtlı tırların şasi numaralarını lazer makinesi marifetiyle bu tırlara ‘change’ etti.

Zanlılar, yaklaşık 1,5 milyona yurt dışından aldıkları tırları, change ettikten muayeneden de geçirdi.

17 adrese eş zamanlı baskın

Satışa hazır tırları daha sonra 5 ile 7 milyon arasında satan çete, haksız kazançlarına uymayan tırları ise parçalayarak piyasaya sürdü.

Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Sakarya illerinde 12 ikamet ve 5 iş yeri olmak üzere toplam 17 adrese eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

100 milyonluk vurgun

"‘Tır’ansformers" adı verilen operasyonda, 20 tır, 16 motor bloğu, 12 adet yabancı tırlara ait sökülmüş vaziyette plaka, 1 adet şasi ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesinde kullanılan lazer makinesi, 3 tane ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek ele geçirildi.

Ele geçirilen yurt dışı tırlarının ve parçalarının piyasa değeri 100 milyonu bulurken, emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Ç., H.Ç., C.Ç., S.Ç., A.Ç., O.Ç., Y.E.D., S.A., B.İ., V.Ç., C.A., Y.Ü. ve İ.A. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "gümrük kaçağı tır ticareti, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından adliyeye sevk edildi.