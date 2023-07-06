Titanik'in çanını sergileyen ünlü denizci Tuncer Üçüncüoğlu'na veda Dünyanın en ünlü gemisi Titanik’in çanı ve Almanların lideri Adolf Hitler’in yatının pencerelerini ofisinde sergileyen ünlü denizci Tuncer Üçüncüoğlu memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı.

İHA

Samsun’un sevilen denizcilerinden bir denizcilik şirketinde Karadeniz Bölge Koordinatörü görevinde bulunan Tuncer Üçüncüoğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede tedavi altındaydı.

84 yaşındaki Üçüncüoğlu, karaciğer yetmezliğine yenik düştü..

2 çocuk babası Üçüncüoğlu'nun cenazesi Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine çok sayıda isim katıldı

Üçücüoğlu’nun cenazesine ailesi, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Jandarma İl Komutanı Alb. Ömer Ersever, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, sevenleri, protokol üyeleri, iş dünyasının temsilcileri ve yakınları katıldı.

Hitler’in yatının penceresini ve Titanik’in çanını ofisinde sergiliyordu

Kendi zamanın en büyük buharlı yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan Titanik, 14 Nisan 1912’de buz dağına çarparak batmıştı. Geminin batması sonucunda 1514 kişi hayatını kaybetmişti. Geminin enkazı ise 1985 yılında bulunmuştu.

Batan ünlü gemide bulunan ‘çan’, merhum Tuncer Üçüncüoğlu tarafından Rusya’dan satın alınarak Türkiye’ye getirilmişti. Üçüncüoğlu, 15 sene önce de İzmir’de hurdaya ayrılan Almanların ünlü lidere Adolf Hitler’in Regina Maris isimli gemisinde bulunan pencereleri de alarak ofisinin pencereleriyle değiştirerek sergiliyordu.