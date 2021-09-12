Titreyengöl'e giren Rus turist, son anda kurtarıldı

59 yaşındaki Rus turist, yasak olan Titreyengöl'e girdi. Uzun süre ikna çabalarına rağmen sudan çıkmayı reddeden turiste ekipler müdahale etti. Turist, güçlükle sudan çıkarıldı.

Eşi ve arkadaşlarıyla Rusya'dan Türkiye'ye tatile gelen Vitalii Marshev (59), Antalya’nın Manavgat ilçesi Titreyengöl Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelde konaklamaya başladı.

Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Marshev, önceki gün otelde bileklerini kesmeye kalktı.

CANKURTARAN SİMİDİNİ REDDETTİ

Otel görevlileri ve eşi tarafından engellenen Marshev, dün de saat 18.00 sıralarında girilmesi yasak olan Titreyengöl'e girdi.

Eşi, arkadaşları ve otel görevlileri tarafından ikna edilemeyen Marshev'in gölden çıkarılması için olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından cankurtaran simidi atılan Marshev, çıkmayı reddetti.

YAKA PAÇA SUDAN ÇIKARILDI

Marshev, getirtilen kanoyla yanına gelen görevliler tarafından yaka paça sudan çıkarıldı. Marshev, kontrol amaçlı Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Rus turistin ikna edilmesi için verilen uğraşı, Titreyengöl'ün çevresinde toplananlar meraklı gözlerle izledi.