Tokat'ta araç hurdaya döndü! 2 yaralı Niksar ilçesinde ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucunda kamyonet devrilirken, ticari araçta bulunan 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada araç hurdaya döndü..

Tokat'tan Niksar istikametine giden Ö.B idaresindeki ticari araç ile karşı istikametten gelmekte olan Y.C idaresindeki kamyonet, kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucunda kamyonet yan yatarken, ticari araç ağır hasar aldı.

Ekipler yaralıları araçtan çıkardı

Ağır hasar alan ticari araçta bulunan sürücü Ö.B. ve yolcu olarak bulunan S.B yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)