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    Tokat'ta define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı

    Kaçak define ararken kazdığı kuyuda mahsur kalan kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 07:49
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 09:20
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    Tokat'ta define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı

    K.Ş.ve arkadaşı A.Y., iddiaya göre define bulmak için Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm köyü yakınlarındaki bölgede bulunan bir mağaranın girişini kazmaya başladı.

    Yaklaşık 20 metre kazı yapan iki arkadaştan K.Ş., kuyudan çıkamadı.

    Bir süre sonra arkadaşı K.Ş.'den ses alamayan A.Y., durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi.

    AFAD, KUYUDAN KURTARDI

    Olay yerine gelen AFAD ekipleri, K.Ş.'yi halat yardımıyla bulunduğu kuyudan çıkardı.

    Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Ş.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Reşadiye Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen K.Ş. ve A.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Tokat ta define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı #1

    Tokat ta define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı #2

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