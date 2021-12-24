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    Tokat'ta 15 bin lira değerinde telefonun çalınma anı kamerada

    Reşadiye ilçesinde, telefon dükkanının camını taşla kırarak giren şahıs, 15 bin lira değerindeki telefonları alarak kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 24.12.2021 - 15:54
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    Tokat'ta 15 bin lira değerinde telefonun çalınma anı kamerada

    Tokat'ın Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi'nde, S.Ç. (21) isimli şahıs, Hakan Gül isimli kişiye ait cep telefonu dükanının camını taşla kırarak içeri girdi.

    15 BİN LİRA DEĞERİNDE TELEFON ÇALDI

    Kırdığı camdan içeri giren hırsız, vitrinde bulunan yaklaşık 15 bin lira değerindeki 5 cep telefonunu alıp kayıplara karıştı.

    O ANLAR KAMERADA

    Hırsızlık anı dükkanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

    Tokat'ta 15 bin lira değerinde telefonun çalınma anı kamerada VİDEO

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli S.Ç.'yi kısa sürede yakaladı.

    Diğer yandan gözaltına alınan S.Ç.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Tokat ta 15 bin lira değerinde telefonun çalınma anı kamerada #1

    Tokat ta 15 bin lira değerinde telefonun çalınma anı kamerada #2

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