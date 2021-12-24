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- Tokat'ta 15 bin lira değerinde telefonun çalınma anı kamerada
Tokat'ta 15 bin lira değerinde telefonun çalınma anı kamerada
Reşadiye ilçesinde, telefon dükkanının camını taşla kırarak giren şahıs, 15 bin lira değerindeki telefonları alarak kayıplara karıştı.
- DHA
- 24.12.2021 - 15:54
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi'nde, S.Ç. (21) isimli şahıs, Hakan Gül isimli kişiye ait cep telefonu dükanının camını taşla kırarak içeri girdi.
15 BİN LİRA DEĞERİNDE TELEFON ÇALDI
Kırdığı camdan içeri giren hırsız, vitrinde bulunan yaklaşık 15 bin lira değerindeki 5 cep telefonunu alıp kayıplara karıştı.
O ANLAR KAMERADA
Hırsızlık anı dükkanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Tokat'ta 15 bin lira değerinde telefonun çalınma anı kamerada VİDEO
KISA SÜREDE YAKALANDI
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli S.Ç.'yi kısa sürede yakaladı.
Diğer yandan gözaltına alınan S.Ç.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.