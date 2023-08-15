Tokat'ta 15 günlük kene savaşını kaybetti

İHA
Havaların ısınmasıyla kene tehlikesi yeniden ortaya çıktı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesi Ballıkaya köyünde yaşayan Nadir Yeşilkaya, rahatsızlandı.
Bunun ardından 15 gün önce kene ısırması nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Bir süre sonra rahatsızlanan Yeşilkaya, tedavi altına alındı.
8 gün yoğun bakımda kaldı
Tedavisinin devamı için Ankara'ya sevk edilen Yeşilkaya, 8 gün Ankara'da yoğun bakımda mücadele verdikten sonra vefat etti.
Yeşilkaya'nın cenazesi bugün memleketinde defnedilecek.