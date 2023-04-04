Tokat'ta 19 işçi zehirlendi, henüz tanı konulamadı Ayakkabı imalathanesinde 20 gün içinde 19 işçi, bilinmeyen bir nedenden dolayı hastanelik oldu. His kaybı ve yürüme kabiliyetleri zayıflayan işçiler tedavi altına alınırken, imalathanenin faaliyeti durduruldu. İşçilerin, tanı belirlenemediği ve tedavilerin devamı için Ankara’ya nakledilecekleri belirtildi.

İHA

Tokat'tın Çamlıbel ilçesinde bulunan ve yaklaşık 3 yıldır 75 kişinin ekmek kapısı olan ayakkabı imalathanesinde çalışan 19 işçi, 20 gün önce bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı.

İşçilerde kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüme kabiliyetini kaybetme gibi rahatsızlıklar görüldü.

Tanı konulamadı

Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversite Hastanesi ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan işçilere henüz bir tanı konulamadı.

Çamlıbel’de bulunan imalathanenin faaliyetlerinin durdurulduğu, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından araştırma başlatıldığı öğrenildi.

İşçilerin, tanı belirlenemediği ve tedavilerin devamı için Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ne nakledilecekleri belirtildi.

"Kimyasal maddeden kaynaklı diyorlar"

Çalıştığı iş yerinde hastalanan ve tedavi altına alınan 25 yaşındaki Eda Nur Delioğlan, destek almadan yerinden kalkamadığını söyledi.

Delioğlan, şöyle konuştu:

Çalıştığım yer olan fabrikada oldu bu durum. Kullandığımız kimyasal madde içerisinde bulunan bir maddeden kaynaklandığını söylüyorlar. İlk olarak mide bulantısı, baş dönmesi ve iştahsızlıkla başladı. Bu belirtiler, 1 ay boyunca vardı. Sonrasında bacaklarımda yorgunluk başladı, merdivenleri çıkmakta zorlanmaya başladım. Bir kişinin desteği olmadan kalkamaz oldum. Sonrasında düşmeye başladım.

"İlk önce elektriklenme başladı"

Aynı fabrikada rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Şaziye Karakuş ise hastalığın tanısının konamadığını ama yapıştırıcı maddeden kaynaklı olabileceğini dile getirdi.

Karakuş, “İlk önce elektriklenme ile başladı. Daha sonrasında halsizlik ve kilo kaybı oldu. En son yürüme kaybı oldu. Sağ bacağım ve ayak parmaklarım uyuşuk, hissetmiyorum. Şu an hastalığımıza herhangi bir tanı konulmadı ama kullandığımız yapıştırıcıdan olduğunu söylediler.” dedi.