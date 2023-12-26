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Tokat'ta 2 kız çocuğunu istismar şüphelisi bakkal tutuklandı

Tokat'ta 2 kız çocuğunu istismar şüphelisi bakkal tutuklandı Tokat’ın Erbaa ilçesinde 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bakkal Muammer N. (63) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.