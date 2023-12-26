Tokat'ta 2 kız çocuğunu istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
İHA

Tokat'ta dün ilçeye bağlı Ballıbağ köyünde bakkallık yapan Muammer N., iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu istismar etti.

Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine jandarmaya şikayette bulunuldu.

2 kız çocuğunu istismar etti

Jandarma ekipleri tarafından dün gözaltına alınan bakkal, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Muammer N., tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)