Tokat'ta 2 kız çocuğunu istismar şüphelisi bakkal tutuklandı

İHA
Tokat'ta dün ilçeye bağlı Ballıbağ köyünde bakkallık yapan Muammer N., iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu istismar etti.
Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine jandarmaya şikayette bulunuldu.
2 kız çocuğunu istismar etti
Jandarma ekipleri tarafından dün gözaltına alınan bakkal, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Muammer N., tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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