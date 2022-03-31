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    Tokat’ta 22 yıl 11 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı yakalandı

    38 suçtan kaydı olan, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan zanlı, JASAT tarafından yakalandı. Zanlının, 5 yıl boyunca ağabeyinin kimliğini kullandığı belirlendi.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 18:02
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    Tokat’ta 22 yıl 11 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı yakalandı

    Tokat’ın Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT, 38 suçtan kaydı bulunan ve hırsızlık, yağma, hükümlü tutuklunun kaçmasına yardım, dolandırıcılık, dokunulmazlığının ihlali ve hakaret gibi 23 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan Muammer Alp'in, ilçeye geldiğini belirledi.

    5 YILDIR ARANIYORDU, AĞABEYİNE AİT KİMLİKLE YAKALANDI

    5 yıldır aranan Alp, ekiplerin takibi sonucu yakalandı.

    Muammer Alp'in üzerinde yapılan aramada, ağabeyi Yıldıray Alp'e ait kimlik kartı bulundu. Alp’in, 5 yıl boyunca ağabeyinin kimliğini kullandığı tespit edildi.

    Tokat’ta 22 yıl 11 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı yakalandı #1

    TUTUKLANDI

    Bilgisine başvurulan Yıldıray Alp, kimliğinin kardeşinde olduğunu bilmediğini, kaybettiğini sandığını anlattı.

    Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Muammer Alp, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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