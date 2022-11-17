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Tokat’ta 3 kişi silah ile vurulmuş halde bulundu

Tokat’ta 3 kişi silah ile vurulmuş halde bulundu

Tokat'ta köy muhtarı ve 2 kişi, tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.