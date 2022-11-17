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Tokat’ta 3 kişi silah ile vurulmuş halde bulundu
Tokat'ta köy muhtarı ve 2 kişi, tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
- 17.11.2022 - 07:59
Tokat merkeze bağlı Eskiköy yakınlarında köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu.
3 kişinin tabanca ile vurulduğu belirlendi
İHA'nın haberine göre; otomobillerinin yakınlarında tabanca ile vurulan 3 kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu.
Birbirlerini vurdukları tahmine diliyor
İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.