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    Tokat’ta 3 kişi silah ile vurulmuş halde bulundu

    Tokat'ta köy muhtarı ve 2 kişi, tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
    • 17.11.2022 - 07:59
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    Tokat’ta 3 kişi silah ile vurulmuş halde bulundu

    Tokat merkeze bağlı Eskiköy yakınlarında köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu.

    3 kişinin tabanca ile vurulduğu belirlendi

    İHA'nın haberine göre; otomobillerinin yakınlarında tabanca ile vurulan 3 kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu.

    Tokat’ta 3 kişi silah ile vurulmuş halde bulundu #1

    Birbirlerini vurdukları tahmine diliyor

    İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tokat’ta 3 kişi silah ile vurulmuş halde bulundu #2

    Tokat’ta 3 kişi silah ile vurulmuş halde bulundu #3

    Tokat’ta 3 kişi silah ile vurulmuş halde bulundu #4

    Tokat’ta 3 kişi silah ile vurulmuş halde bulundu #5

    Tokat’ta 3 kişi silah ile vurulmuş halde bulundu #6

    Tokat’ta 3 kişi silah ile vurulmuş halde bulundu #7


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