Tokat'ta 3 kişinin ölümüne ilişkin dava, swap örneğiyle aydınlatılacak

Köy yakınlarında cansız bedenleri bulunan Bahattin Karnak, Aydın Karnak ve Halil Kargın toprağa verildi. Olayın çözülmesine yönelik, Karnak’ın elinden swap örneği alındı.

Tokat’ın merkez ilçesine bağlı Eskiköy'de dün, bir ahırın yakınındaki aracın yanında 3 kişinin cesedinin bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Köy Muhtarı Bahattin Karnak (47), oto galeri işleten kuzeni Aydın Karnak (45) ile İstanbul'da servisçilik yapan Halil Kargın'ın (52) tabancayla vurularak öldürüldükleri belirlendi.

İncelemelerde, 2 tabanca bulundu. Ölen kişilerin gittikleri yerde alkol aldıkları tespit edildi.

DHA’nın haberine göre; tabancalardan birinin Bahattin Karnak'a ait ruhsatlı tabanca olduğu, diğerinin ise ruhsatsız ve Aydın Karnak'a ait olduğu saptandı. İncelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Elinden swap örneği alındı

Yapılan otopside Bahatttin Karnak'ın vücudunda 4 kurşun, Halil Kargın'ın ise 2 kurşun olduğu tespit edildi.

Aydın Karnak'ın ise şakağında 1 kurşun izi saptandı. Diğerlerini öldürüp intihar ettiği düşünülen Aydın Karnak'ın elinden swap örneği alınıp, Ankara'ya incelemeye gönderildi. Yapılacak inceleme sonucunda olayın netleşeceği ifade edildi.

Cenazeleri ailelerine teslim edildi

Olay sonrası jandarma ekipleri, ölen kişilerin yakını ve bağlantısı bulunan 5 kişinin ifadesine başvurdu.

Alınan ifadelerde, bu kişiler arasında bilinen bir husumet bulunmadığı belirlendi. Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, sabah saatlerinde ailelerine teslim edildi.

Bahattin Karnak, Halil Kargın ve Aydın Karnak'ın cenazeleri, Tokat Pir Sultan Abdal Derneği Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardında Eskiköy'de toprağa verildi.